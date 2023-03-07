Игра № 3 в серии СКА и минского «Динамо» завершилась сухой победой команды Романа Ротенберга

Оступившись в стартовом матче серии плей-офф («Питерец.ру» ранее сообщал, что та встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу команды Крэйга Вудкрофта), СКА выиграл две встречи подряд и вышел вперёд.

Удаление Барберио в середине первого периода привело к первой шайбе СКА в третьем матче серии. С передач Игоря Ожиганова и Марата Хуснутдинова счёт открыл Дмитрий Яшкин. В дальнейшем СКА забивал только в равных составах. На 17-й минуте Никита Комаров с паса Святослава Гребенщикова удвоил преимущество гостей переполненной «Минск-Арены».

К экватору второй двадцатиминутки положение минчан стало критическим: Никита Гусев помог отличиться Александру Никишину. А на 51-й минуте хорошее индивидуальное мастерство продемонстрировал Василий Глотов, установив итоговый счёт – 4:0 в пользу СКА. Команда Романа Ротенберга перебросала клуб из столицы Белоруссии, но Дмитрию Николаеву пришлось потрудиться. На счету голкипера СКА – 26 «сэйвов» и весьма почётный «сухарь» в матче плей-офф.

Четвёртая игра серии состоится сегодня в Минске и начнётся в 19:30.