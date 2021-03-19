СКА начал серию с московским «Динамо» с крупного поражения

1:4 в перовом матче серии плей-офф Кубка Гагарина – 2021 со столичным «Динамо» стали серьёзным ударом по амбициям невских армейцев. Ведь в первом раунде динамовцы буксовали в серии против «Северстали». Но 4:1 в стартовой встрече серии второго раунда против СКА едва ли не превратили команду Крикунова в фаворита серии.

«Питерец.ру» отмечает, что звено Шипачёва выдающейся статистики не показало. Первые две динамовские шайбы вообще забросили защитники: счёт открыл Чайковски, вслед за этим Сергеев превратил наброс на пятачок в гол. Так в середине матча счёт стал 0:2, хотя времени для того чтобы отыграть и выйти вперёд у команды Валерия Брагина было достаточно.

Наблюдатели отметили комичный момент: в концовке с планшетом к игрокам СКА обращался не Брагин, а тренер по развитию игроков Даниэль Бохнер. Это не помогло: третий период СКА тоже проиграл, пробив Бочарова лишь на 55-й минуте. Второй матч петербургскому клубу необходимо выигрывать, потому что 0–2 с таким «Динамо» отыграть будет очень сложно.