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Питерец.ру » Спорт » Борна Рендулич стал игроком «Металлурга», но зачем СКА понадобился Павел Акользин?

Борна Рендулич стал игроком «Металлурга», но зачем СКА понадобился Павел Акользин?

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
shaiba.kz
Давно ничего не было слышно о ровеснике Акользина Павле Дедунове, который тоже родился в 1990 году.

То, что Борна Рендулич с какого-то момента (подписания контракта с Евгением Кузнецовым?) перестал вписываться в игровые схемы СКА, секретом не являлось. Брали-то его в петербургский клуб, как хорошо зарекомендовавшего себя снайпера, но таковых среди невских армейцев хватает – Марат Хайруллин, например. Вот и настал черёд Рендуличу покинуть СКА: теперь хорватский форвард, выступавший в КХЛ ещё за «Витязь» и «Сочи», будет защищать цвета «Магнитки».

«Питерец.ру» удивлён тому, что взамен Рендулича СКА довольствовался значительно менее статусным игроком – нападающим сборной Казахстана Павлом Акользиным. Мэтр спортивной журналистики Сергей Микулик уже заметил, что именно в сезоне – 2024/2025 Акользин не блещет результативностью, и это так: за 34 матча в составе магнитогорской команды Акользин набрал всего 8 очков, да и возраст у него по хоккейным меркам почти ветеранский – 34 года.

Рендулич мало играл в этом сезоне – всего 11 матчей, за которые уроженец Загреба набрал 4 очка. Возможно, в Магнитогорске Рендулич обретёт былые кондиции и напомнит себя времён сочинского этапа своей карьеры. Перспективы Акользина в СКА видятся сомнительно: есть в команде из культурной столицы тот же Сергей Плотников.


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