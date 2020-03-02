Кузьменко – 3, Марченко – 2: так СКА начал серию с «Витязем»

Несмотря на заявления некоторых хоккейных обозревателей о «самом интригующем первом раунде Кубка Гагарина в истории КХЛ», борьбы в первый игровой день не получилось. Все четыре матче завершились с крупным счётом, самым приличным из которых для проигравших был результат 5:2 в поединке «Авангарда» и «Салавата Юлаева».

«Питерец.ру» не сомневался, что борьбы в серии СКА и подмосковного «Витязя» не предвидится. Вчера гости Северной столицы смогли лишь сравнять счёт в первом периоде после того, как Андрей Кузьменко вывел СКА вперёд. Ассистентский балл набрал у «Витязя» 36-летний Евгений Артюхин, а ответную шайбу забросил Чернов.

Именно форвард СКА Кузьменко стал ключевой фигурой первой победы своего клуба в серии. Нападающий ещё дважды поражал ворота «Витязя»: в середине второго периода Ежова заменил Сапрыкин, но Кузьменко забил и ему. Дублем отметился 19-летний Кирилл Марченко, а ещё одну шайбу СКА забросил Кемппайнен. СКА почти вдвое превзошёл команду Михаила Кравца по броскам (34 – 18), при этом три из шести шайб были заброшены в большинстве.