Пятое место заняла российская шахматистка Александра Горячкина на четвёртом этапе Гран-при ФИДЕ, завершившемся на Кипре

В Никосии (Кипр) завершился очередной этап женского Гран-при ФИДЕ, в котором принимала участие россиянка Александра Горячкина. Ни разу не проиграв (1 победа и 8 ничьих) за 9 туров турнирной дистанции, российская шахматистка набрала 5 очков – с таким же результатом к финишу ещё две участницы турнира. Коэффициент сыграл не в пользу Горячкиной – участницы матча за шахматную корону с Цзюй Вэнцзюнь и победительницы Кубка мира в Баку. Но итоговое пятое место после двух подряд побед на предыдущих этапах Гран-при (в Шымкенте и Монако) должно помочь Горячкиной пройти отбор на предстоящий претендентский турнир.

«Питерец.ру» попытался разобраться в хитросплетениях общего зачёта: прямо сейчас на сайте ФИДЕ явным лидером общей гонки за двумя путёвками в претендентский турнир является именно Горячкина – 308,34 зачётных балла за три турнира (Шымкент, Монако, Никосия). Состоятся ещё два турнира серии – в Индии и Австрии – но там Александра уже не сыграет. Идущая второй Бибисара Асаубаева (197,5 зачётных очка) тоже уже завершила своё выступление в серии Гран-при: второе место в Тбилиси, делёж бронзы в Шымкенте и провал в Монако.

Выступающая ныне за Австрию Ольга Баделько в Монако разделила 8–9 места.



