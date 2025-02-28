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Питерец.ру » Спорт » После ничьей с Бат Монгонтуул российская шахматистка Александра Горячкина стала победительницей турнира в Монако

После ничьей с Бат Монгонтуул российская шахматистка Александра Горячкина стала победительницей турнира в Монако

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
fide.com
Китаянка Тань Чжунъи (на фото) разделила с Екатериной Лагно 4–5 места.

Победа Александры Горячкиной на втором подряд этапе Гран-при ФИДЕ (до этого россиянка опередила всех в Шымкенте) является проявлением пресловутого спортивного характера. Ведь в стартовом туре Горячкиной нанесла поражение ещё одна российская участница женского супертурнира в Монако – Екатерина Лагно. Учитывая, что шахматисты из одной страны часто делают ничьи без борьбы (именно поэтому организаторы ставят подобные партии на первые туры), такое начало выглядело для Горячкиной вдвойне обидным.

Горячкина продолжила турнир ничьей с Александрой Костенюк, вместе с которой выступала за сборную (сейчас экс-чемпионка мира представляет Швейцарию). Затем Горячкина впервые выиграла – чёрными у Бибисары Асаубаевой в 3-м туре. После этого – две ничьи (с Тань Чжунъи и Харикой Дронавалли) и победа белыми над Хампи Конеру в 6-м туре. Затем Александра сделала вид, что текущее положение дел её устраивает, оформив ничью без борьбы с Элизабет Пётц. Но удачно проведя финиш (1,5 очка в двух заключительных турах) Горячкина благодаря лучшему коэффициенту опередила Конеру и свою соперницу по 9-му туру Бат Монгонтуул.

«Питерец.ру» не ожидал поражения Екатерины Лагно от Сарасадат Хадемальшарьех. В итоге Лагно стала пятой.



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