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Питерец.ру » Спорт » Российская шахматистка Александра Горячкина победила на турнире серии Гран-При ФИДЕ в Шымкенте, набрав 7 очков, у Екатерины Лагно – 4 очка и 7-е место

Российская шахматистка Александра Горячкина победила на турнире серии Гран-При ФИДЕ в Шымкенте, набрав 7 очков, у Екатерины Лагно – 4 очка и 7-е место

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fide.com
Бибисара Асаубаева из Казахстана (на фото) лидирует в общем зачёте Гран-При, в котором разыгрывается две путёвки в претендентский турнир.

За несколько туров до финиша шахматного турнира из серии Гран-При ФИДЕ, завершившегося сегодня в казахстанском Шымкенте, практически не было сомнений в итоговой победе Александры Горячкиной. С 3-го по 7-й туры выступавшая на турнире под флагом ФИДЕ россиянка только побеждала, выиграв у Дивьи Дешмух (Индия), Ставрулы Цолакиду (Греция), Тань Чжунъи (КНР), Элизабет Пётц (Германия) и Бат Монгонтуул (Монголия). В двух заключительных турах Горячкина рационально сделала две ничьи (с Хампи Конеру из Индии и Нургюль Салимовой из Болгарии), что позволило ей сохранить первое место и победить в Шымкенте.

Второй к финишу пришла участница будущего матча за шахматную корону Тань Чжунъи: после поражения от Горячкиной в 5-м туре будущая соперница чемпионки мира Цзюй Вэнцзюнь победила Монгонтуул, Салимову и Цолакиду и набрала 6,5 очков. По 5 очков – у Цолакиду и «хозяйки поля» Бибисары Асаубаевой. Но коэффициент у лидера женской сборной Казахстана оказался лучше, что позволило Асаубаевой стать третьей на шымкентском турнире.

«Питерец.ру» знает, что каждая из участниц Гран-При ФИДЕ сыграет на трёх турнирах из шести, а победительницей первого турнира, прошедшего в Тбилиси, стала польская шахматистка Алина Кашлинская.


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