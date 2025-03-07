В Петербурге завершились всероссийские соревнования по плаванию «Заплывы Свимкап»

В Санкт-Петербурге, в бассейне Центра водных видов спорта «Невская волна», завершились всероссийские соревнования по плаванию «Заплывы Свимкап».

В турнире, собравшем более 300 пловцов-любителей и профессионалов из десяти регионов России, определялись лучшие в нескольких дисциплинах. Соревнования включали заплывы на время (15, 30 и 60 минут) и дистанции в бассейне: "Лайт" (500 метров), "Классик" (1000 метров), "Ультра" (1500 метров), а также командную эстафету. Примечательно, что многие участники уже готовятся к соревнованиям на открытой воде.

Самую многочисленную команду представил сам Санкт-Петербург – 59 спортсменов.