В Петербурге завершились Всероссийские соревнования по скалолазанию «Невские вертикали»

В Северной столице, на скалодроме «Энергия высоты», состоялись традиционные Всероссийские соревнования по скалолазанию «Невские вертикали».

Турнир в городе на Неве проводился уже в 37-й раз и в этом году собрал более 600 спортсменов в возрасте от 10 до 19 лет, представлявших команды 37 регионов РФ.

Сборная Санкт‑Петербурга одержала уверенную победу в командном зачете как по сумме дисциплин, так и в дисциплинах «трудность» и «скорость». Петербуржцы завоевали 9 медалей различного достоинства, из них 5 – высшей пробы.

Победителями соревнований стали: Владислав Шуневич («трудность», в категории юниоры, СДЮСШ «Балтийский берег»), Леонтий Бобков («трудность», юноши 16-17 лет, «Балтийский берег»), Ксения Чернега («трудность», девушки 16-17 лет, «Балтийский берег»), Владислав Иванов («скорость», юноши 16-17 лет, Центр физической культуры, спорта и здоровья Московского района), Алексей Струг («скорость», юноши 14-15 лет ЦФКСиЗ Московского района).

Серебряные призёры – Михаил Архипов («трудность», юноши 16-17 лет, ЦФКСиЗ Московского района) и Михаил Струг («скорость», юноши 14-15 лет, ЦФКСиЗ Московского района).

Бронзовые медали – в активе Александра Виноградова («трудность», юноши 16-17 лет, «Балтийский берег») и Дины Симонькиной («трудность», девушки 14-15 лет, «Балтийский берег»).