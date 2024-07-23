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Питерец.ру » Спорт » В Петербурге стартовали Всероссийские соревнования по шашкам «Белые ночи»

В Петербурге стартовали Всероссийские соревнования по шашкам «Белые ночи»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Комитет по спорту
В Петербурге стартовали традиционные Всероссийские соревнования по шашкам среди юношей и девушек «Белые ночи»

В эти дни в Петербурге, на площадке спортивной школы по шахматам и шашкам (ул. Большая Конюшенная, 25), проходят традиционные Всероссийские соревнования по шашкам среди юношей и девушек «Белые ночи».

Турнир проходит сразу в нескольких возрастных группах: юноши, девушки (до 17 лет), юноши, девушки (до 14 лет), юноши, девушки (до 11 лет) и мальчики, девочки (до 9 лет).

Спортсмены состязаются по двум дисциплинам – «русские шашки» и «русские шашки – молниеносная игра».

В городе на Неве всего выступят более 120 спортсменов из целого ряда регионов нашей страны.

Игры проходят с 11.00 до 16.00 (все дни). Турнир завершится 27 июля.

Источник: Комитет по спорту
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