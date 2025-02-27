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В Петербурге стартуют Всероссийские соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
В Петербурге стартуют Всероссийские соревнования по зимнему плаванию «Кубок Большой Невы» 

С 28 февраля по 2 марта на Гребном канале развернётся масштабное мероприятие – «Кубок Большой Невы», посвящённое зимнему плаванию. Главной ареной соревнований станет уникальный ледовый бассейн, выпиленный прямо во льду канала и имеющий внушительные размеры 25 на 17 метров.

В рамках «Кубка» пройдут состязания в девяти индивидуальных дисциплинах зимнего плавания, каждая из которых потребует от спортсменов не только выносливости и силы, но и предельной концентрации и холодостойкости. Участники будут соревноваться в различных дистанциях, преодолевая ледяную воду с температурой около +0.8°C. Организаторы уделяют большое внимание безопасности участников. На месте будут дежурить опытные медики и спасатели, готовые оказать необходимую помощь в любой момент.

Особое место в программе «Кубка Большой Невы» занимает экстремальное состязание «МоржеРан». Участники этого забега преодолеют дистанцию бегом с голым торсом на выбор 3 или 6 километров, после чего совершат заплыв в ледяной воде вокруг буя на дистанциях 25 или 50 метров. Это невероятное испытание на выносливость и силу воли, требующее от спортсменов не только физической подготовки, но и огромной внутренней мощи. Для восстановления сил и согревания между заплывами и этапами соревнований спортсменам будут доступны мобильные бани и горячая купель – необходимые элементы инфраструктуры, обеспечивающие комфортное участие в таких экстремальных условиях.

Церемония торжественного открытия «Кубка Большой Невы» состоится 28 февраля в 9:40. Ожидается участие известных спортсменов, представителей федераций зимнего плавания и многочисленных зрителей, которые смогут наблюдать за этим захватывающим зрелищем и поддержать участников. 

Источник: Комитет по спорту
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