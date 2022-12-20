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Питерец.ру » Спорт » В Петербурге завершились XVI международные соревнования по плаванию «Кубок Владимира Сальникова»

В Петербурге завершились XVI международные соревнования по плаванию «Кубок Владимира Сальникова»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Комитет по спорту
В Северной столице завершились XVI международные соревнования по плаванию «Кубок Владимира Сальникова»

В Санкт‑Петербурге, в Центре водных видов спорта «Невская волна» состоялись XVI международные соревнования по плаванию «Кубок Владимира Сальникова».

Абсолютными победителями и обладателями Гран-при турнира – «серебряные акулы» за лучшие результаты по очкам FINA – стали россияне Климент Колесников и Мария Каменева.

Кубок запомнился высокими результатами. Сразу три новых рекорда России установила Мария Каменева. Сначала она показала лучшее время страны на дистанции 50 м вольным стилем, затем в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м (вместе с Климентом Колесниковым, Кириллом Пригодой и Ариной Сурковой), а в последний день турнира выиграла с рекордом 100 м на спине. Маргарита Ершова и Александра Курилкина установили новые юношеские рекорды России.

Девять (!) раз была переписана книга рекордов «Кубка Владимира Сальникова». Это – беспрецедентное количество, особенно, если учесть, что в разные годы на старт «Кубка Владимира Сальникова» выходили и чемпионы Олимпиады и мира.

«Кубок Владимира Сальникова» проходил при поддержке Правительства Санкт‑Петербурга, Всероссийской федерации плавания и Федерации плавания Санкт‑Петербурга.

Источник: Комитет по спорту
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