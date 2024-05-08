В Петербурге прошли Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ «Кубок Петра Великого»

В Петербурге, на площадке СК «Легкоатлетический манеж», завершились Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ «Кубок Петра Великого».

В городе на Неве состязались сильнейшие спортсмены из 44 регионов нашей страны. Более 1300 участников боролись в трёх дисциплинах всестилевого каратэ – ограниченном контакте, полном контакте и полном контакте в средствах защиты.

В этом году турнир в Санкт‑Петербурге стал не только рейтинговым для попадания в состав сборной команды России, но и заключительным этапом отбора на XII летнюю Спартакиаду учащихся (юношеская) России. Наши спортсмены проявили всё своё мастерство для пополнения баллов спартакиадного рейтинга: Александр Клюев и Артём Кожевников – первые места из сеток по 25 участников каждый, Анна Курышева – два первых места в двух дисциплинах. Это – сильнейшие атлеты, которым предстоит отстаивать честь Северной столицы на Спартакиаде в составе сборной команды региона.

Лидеры основного состава сборной города, как всегда, были на высоте, несмотря на высокую конкуренцию: Мария Воробьёва, Павел Бурлуцкий и Ферид Омаров стали победителями турнира.

Турнир «Кубок Петра Великого» – соревнования со своей большой историей: в этом году по виду спорта «всестилевое каратэ» он состоялся уже в десятый раз.