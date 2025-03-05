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Питерец.ру » Спорт » В Ленобласти пройдёт фестиваль мотоциклетного спорта «Мото Драйв»

В Ленобласти пройдёт фестиваль мотоциклетного спорта «Мото Драйв»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Ленобласти
Второй фестиваль «Мото Драйв» для любителей мотоспорта, активного образа жизни и музыки пройдёт 7 и 8 июня

Второй фестиваль, названный «Мото Драйв», станет настоящим праздником для всех поклонников мотоспорта, активного образа жизни и живой музыки. Он пройдет 7 и 8 июня на автодроме «Игора Драйв», который славится своими современными трассами и отличной организацией мероприятий. В этом году фестиваль обещает быть особенно насыщенным, так как он объединит сразу несколько дисциплин мотоспорта, что привлечет внимание не только любителей, но и профессионалов.

На кольцевой трассе автодрома «Игора Драйв» состоятся захватывающие соревнования по шоссейно-кольцевым гонкам. Это будут первые этапы как чемпионата России, так и чемпионата Санкт-Петербурга, что делает мероприятие особенно значимым для участников. На трассе мотокросса пройдет первый этап чемпионата и первенства России по мотокроссу, где спортсмены смогут продемонстрировать свои навыки и мастерство. Кроме того, для любителей экстрима будут организованы соревнования по экстрим-эндуро и мотоджимхана на специально подготовленных трассах.

В общей сложности на старт выйдет более 400 райдеров, что сделает соревнования еще более зрелищными и конкурентными. Это отличная возможность увидеть в действии лучших гонщиков страны и насладиться атмосферой настоящего мотоспортивного праздника.

Однако «Мото Драйв» — это не только гонки. Посетителей фестиваля ждут увлекательные экскурсии в боксы, где можно будет увидеть, как происходит подготовка мотоциклов к соревнованиям. Для маленьких зрителей будут организованы соревнования на беговелах, что позволит детям почувствовать себя настоящими гонщиками. Также все желающие смогут пообщаться с райдерами, задать им вопросы, получить автографы и сделать фотографии на память.

Насыщенная музыкальная программа добавит веселья и энергии в атмосферу фестиваля, создавая отличное настроение для всех участников и зрителей. Таким образом, фестиваль «Мото Драйв» обещает стать незабываемым событием, которое объединит людей, увлеченных мотоспортом, музыкой и активным образом жизни. Не упустите возможность стать частью этого грандиозного праздника!

Источник: Администрация Ленобласти
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