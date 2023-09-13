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Питерец.ру » Спорт » В Ленобласти пройдет финал кубка Петербурга по ралли-кроссу

В Ленобласти пройдет финал кубка Петербурга по ралли-кроссу

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Финал Кубка Санкт-Петербурга по ралли-кроссу «RallyX Igora Drive 2023» пройдет в Приозерского районе 17 сентября на автодроме «Игора Драйв».

Эффектные массовые старты, крутые заносы, борьба на грунте и асфальте: более 20 спортсменов выходят в финал Кубка Санкт-Петербурга по ралли-кроссу «RallyX Igora Drive 2023», который пройдет в Приозерского районе 17 сентября на автодроме «Игора Драйв».

Ралли-кросс – это автомобильные гонки по закольцованной трассе на смешанном покрытии, где грунтовые участки сменяют асфальт. Заезды очень динамичны и интересны ― каждая гонка длится от 4 до 6 кругов. Пилоты стартуют одновременно и борются в каждом повороте, пытаясь набрать максимальное количество очков для финальной гонки. 
Соревнования пройдут в 8-ми классах: от кросс-картов, за рулем которых стартуют самые юные участники, до мощных, специально подготовленных автомобилей с каркасом безопасности класса «Суперавто». В заездах примут участие более 20 спортсменов.
Особую зрелищность гонке добавляют перепады высот до 20 метров и сложный трамплин. 
Зрители смогут наблюдать за ходом гонки с открытой трибуны в сопровождении профессионального комментатора. Помимо зрелищных соревнований, гостей ждет интересная развлекательная программа для всей семьи с детской анимацией и выступлением шоу-группы.
Подробная информация для участников и зрителей доступна на официальном сайте «Игора Драйв».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Приозерский район
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