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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти пройдет зимний фестиваль

В Ленобласти пройдет зимний фестиваль

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
На автодроме «Игора Драйв» в Приозерском районе Ленинградской области пройдет зимний фестиваль

10 февраля 2024 года автодром «Игора Драйв» станет главной площадкой «Лыжни России» – самого массового спортивного мероприятия в стране. В этом году гонка приурочена к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«Лыжня России» – это не только спортивное состязание, но и прекрасная возможность для всех желающих приобщиться к здоровому образу жизни, получить заряд бодрости и позитива. Участие в лыжном заезде доступно для взрослых и детей любого уровня подготовки. Для любителей лыжных гонок подготовлены дистанции в 5 и 10 километров, а для самых маленьких лыжников будет организована специальная детская трасса.

Чтобы принять участие в «Лыжне России», необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия. В этом году появилась возможность зарегистрироваться на гонку через Единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги).

В этот же день на территории автодрома «Игора Драйв» пройдет один из спецучастков чемпионата России по зимним автомобильным гонкам «Россия – Северный лес». Участники чемпионата будут покорять бездорожье по снегу и льду в сложных погодных условиях, что делает гонку зрелищной и интересной.

Приглашаем всех любителей спорта и здорового образа жизни принять участие в «Лыжне России» и поболеть за участников чемпионата «Россия – Северный лес».

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Приозерский район
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