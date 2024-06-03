ента новостей

20:21
На время проведения ПМЭФ-2024 запретят ездить на электросамокатах и электровелосипедах
20:18
В Саду Бенуа начались экскурсии по эмоциональному паблик-арт проекту
15:46
На автодроме «Игора Драйв» пройдет 2-й этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту
15:07
В Ленобласти сотрудники дорожной полиции доставили роженицу в больницу
13:39
Места дислокации передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 1 по 9 июня
12:46
На КАД в течение 4 дней запретят движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн
09:56
В центре Петербурга пьяный мужчина на электросамокате сбил 7-летнего ребенка
09:51
Во Фрунзенском районе мужчина молотком избил отца и племянника
09:46
В Невском районе поймали квартирного вора
09:41
СПб в лидерах по благосостоянию
09:30
В Ленобласти в ДТП с грузовиком погибла женщина-водитель «Мерседеса»
08:57
Что с тратами петербуржцев?
01:05
Петербургский шахматист Савва Ветохин на турнире «Актобе Опен» выступил лучше, чем Сергей Лобанов и Алексей Гоганов
00:39
Кубок наш: «Зенит» выиграл финальный матч у «Балтики», автор победного гола – Нуралы Алип
21:11
Баскетбольный «Зенит» выиграл у клуба «Локомотив-Кубань» серию за бронзовые медали Единой Лиги ВТБ сезона – 2023/2024
11:22
Петербурженка разбилась на квадроцикле в Ленобласти
13:32
В Сестрорецке в ДТП погиб мотоциклист
13:28
На Кубинской улице в ДТП погиб мотоциклист
13:25
В деревне Малое Карлино иномарка сбила 16-летнюю школьницу
13:21
В Калининском районе поймали курьера мошенников, обманувшего пенсионерку с Тихорецкого проспекта
13:15
В Буграх в квартире молодой пары обнаружили склад запрещенных веществ
13:11
На улице Марата подростка ударили ножом
10:25
Кто приедет на ПМЭФ-2024?
09:43
Как зарабатывают студенты?
00:58
Андрей Рублёв сенсационно вылетел с «Ролан Гаррос», проиграв итальянцу Маттео Арнальди всего в трёх сетах, Даниил Медведев свой матч выиграл
00:31
КХЛ: «автомобилист» Лайпсик и новые защитники-легионеры в «Адмирале» и «Витязе»
19:57
В Смольном вручили награды лауреатам премий «Педагогические надежды» и «Юные дарования»
19:54
В Петербурге прошел международный турнир по кёрлингу на колясках
19:51
На Васильевский остров вернулся "ветер перемен": метеоры снова отправляются в Петергоф!
18:52
В Петербурге Олег Газманов исполнит свои хиты на Дне России
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » На автодроме «Игора Драйв» пройдет 2-й этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту

На автодроме «Игора Драйв» пройдет 2-й этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту

0
192
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
15 и 16 июня на автодроме «Игора Драйв» в Приозерском районе Ленинградкой области пройдет 2-й этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту

15 и 16 июня на автодроме «Игора Драйв» в Приозерском районе Ленинградкой области пройдет 2-й этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту, где гостей будут ждать два дня зрелищных заездов, борьбы мощных авто, адреналина, эмоций и насыщенной развлекательной программы.

В первый день пилоты покажут все, на что способны в квалификационных, одиночных заездах, чтобы выйти в топ-32. Во второй день участники будут соревноваться друг с другом в парных дуэлях, демонстрируя мастерство и технику. 

Для гостей будет организована насыщенная развлекательная программа: парад пилотов, с которыми можно пообщаться и сфотографироваться, автовыставка уникальных и редких автомобилей, анимация с рысью Сидом – символом автодрома, яркая фотозона, фуд-траки с вкусной едой и многое другое.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Приозерское шоссе
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-09-2023, 14:50
В Ленобласти пройдет финал кубка Петербурга по ралли-кроссу
2-02-2024, 14:32
В Ленобласти пройдет зимний фестиваль
9-02-2023, 12:15
В Ленобласти стартует «Лыжня России»
26-09-2023, 15:54
На «Игора Драйв» пройдут соревнования для автолюбителей
2-02-2021, 14:46
В Ленобласти стартует первый этап Кубка мира по бахам «Россия Северный лес»
25-02-2021, 19:02
Фестиваль дрифта пройдет уже в эту субботу в Невском районе

Происшествия на дорогах

0
109
Сегодня, 09:56
В центре Петербурга пьяный мужчина на электросамокате сбил 7-летнего ребенка
0
108
Сегодня, 09:30
В Ленобласти в ДТП с грузовиком погибла женщина-водитель «Мерседеса»
0
162
Вчера, 11:22
Петербурженка разбилась на квадроцикле в Ленобласти
0
292
1-06-2024, 13:32
В Сестрорецке в ДТП погиб мотоциклист
Наверх