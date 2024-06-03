На автодроме «Игора Драйв» пройдет 2-й этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту

15 и 16 июня на автодроме «Игора Драйв» в Приозерском районе Ленинградкой области пройдет 2-й этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту, где гостей будут ждать два дня зрелищных заездов, борьбы мощных авто, адреналина, эмоций и насыщенной развлекательной программы.

В первый день пилоты покажут все, на что способны в квалификационных, одиночных заездах, чтобы выйти в топ-32. Во второй день участники будут соревноваться друг с другом в парных дуэлях, демонстрируя мастерство и технику.

Для гостей будет организована насыщенная развлекательная программа: парад пилотов, с которыми можно пообщаться и сфотографироваться, автовыставка уникальных и редких автомобилей, анимация с рысью Сидом – символом автодрома, яркая фотозона, фуд-траки с вкусной едой и многое другое.