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Питерец.ру » Спорт » В Ленобласти стартует «Лыжня России»

В Ленобласти стартует «Лыжня России»

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81
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
На Автодроме «Игора Драйв» пройдет ежегодный старт для любителей лыжного спорта «Лыжня России»

11 февраля на Автодроме «Игора Драйв» в Приозерском районе Ленинградской области пройдет ежегодный старт для любителей лыжного спорта «Лыжня России».

Участниками соревнования станут около  4 тысяч спортсменов и любителей лыжных гонок из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Марафонцам доступны две дистанции: 5 и 10 километров. Победителей гонки наградят кубками, а лыжники, занявшие призовые места, получат медали и дипломы Министерства спорта России.

Для участников приготовлены теплые раздевалки и места для подготовки лыж, а болельщиков ждут на фан-зоне с питанием и развлекательной программой. 

Принять участие может каждый совершенно бесплатно. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте http://лыжняроссии.рф, а также иметь медицинскую справку о допуске к соревнованиям.

Справка

«Лыжня России» — самая массовая лыжная гонка в России. В прошлом году она отметила свое 40-летие. 
Президент России Владимир Путин назвал гонку одним из главных, ключевых событий зимнего спортивного сезона.  «Лыжня России» на протяжении сорока лет объединяет во многих регионах нашей страны сплоченную команду приверженцев активного, здорового образа жизни», ― подчеркнул глава государства.

Источник: Администрация Ленобласти
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