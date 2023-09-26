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Питерец.ру » Общество » На «Игора Драйв» пройдут соревнования для автолюбителей

На «Игора Драйв» пройдут соревнования для автолюбителей

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35
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
21 октября на «Игора Драйв» в Приозерском районе Ленинградской области пройдут соревнования для автолюбителей

Скоростное маневрирование, фигурное вождение и слалом: 21 октября на «Игора Драйв» в Приозерском районе Ленинградской области пройдут соревнования для автолюбителей ― любой желающий на своей машине может попробовать себя в качестве пилота на главной шоссейно-кольцевой трассе автодрома.

В соревнованиях могут принять участие мужчины и женщины в возрасте от 18 лет, имеющие водительское удостоверение категории «В», а также спортсмены от 15 лет, имеющие гоночную лицензию не ниже категории «Е» РАФ. 

Участников ждут соревнования по скоростному маневрированию, где им необходимо будет пройти три зачетных круга. Победителем станет тот, у кого разница времени прохождения зачетных кругов окажется наименьшей. Далее автомобилистам предстоит продемонстрировать фигурное вождение и пройти сложную трассу слалома за минимально возможное время, точно следуя предписанному схемой маршруту и не сбив ограничительные конусы и вешки. Победитель и призёры будут награждены кубками и дипломами.

Подробная информация о мероприятии размещена на сайте автодрома «Игора Драйв».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Приозерский район
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