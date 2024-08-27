ента новостей

17:10
Бескомпромиссный предпоследний тур в мужском Суперфинале чемпионата России по шахматам – всего две ничьи: Матлаков проиграл Артемьеву, победы одержали Дубов, Есипенко и Дреев
16:40
Петербургская шахматистка Ольга Карманова в 10-м туре Суперфинала чемпионата России в Барнауле добилась ничьей с рейтинг-лидером турнира Александрой Горячкиной
15:04
Поражением от клуба «Динамо-Урал» из Уфы завершило домашний этап Кубка России волейбольное «Динамо-ЛО»
14:31
На автодроме «Игора Драйв» пройдет заключительный этап IDDC этого сезона
14:20
На путепроводе через железную дорогу «Тосно - Новолисино» перекроют одну полосу
14:14
Что с онлайн-торговлей?
13:44
В Ленобласти байкер погиб в ДТП с эвакуатором
12:53
Мошенники стали чаще нападать на знаменитых людей
12:51
Мошенники активизировались в Telegram на фоне ареста Дурова
11:47
В Ленобласти нетрезвый водитель вылетел в кювет и врезался в дерево
11:25
В Петербурге две пенсионерки передали мошенникам почти 18 млн рублей
11:18
В Ленобласти в ДТП пострадали подростки на мотоцикле
11:00
Взаимодействие с КНР продолжается
10:34
Какие предложения по зарплате самые выгодные?
09:53
Увеличились продажи жилья класса «комфорт»
22:16
Действующий чемпион России по шахматам Владислав Артемьев догнал трио лидеров после 9-го тура Суперфинала в Барнауле, а петербуржец Максим Матлаков сыграл вничью и занимает 9-е место
19:33
Выставка Елизаветы Пугачевой «Новые земли»
17:15
В 9-м туре женского Суперфинала чемпионата России по шахматам Полина Шувалова победила Екатерину Лагно, а петербурженка Ольга Карманова добилась ничьей в партии с Натальей Погониной
16:34
Петербургскому пожарно-спасательному гарнизону передали сегодня восемь единиц новой техники
16:32
«СКА-Нева» после крупной победы над «Горняком-УГМК» 7:4 проиграла «Молоту» 1:2 на турнире имени Шилова
15:59
Институт народов Севера РГПУ им. А. И. Герцена показал традиционную культуру на Арктическом салоне
15:57
В Василеостровском районе единороссы проверили ход строительства новой школы
15:54
Малый и средний бизнес освободят от сбора за использование иностранного софта
15:52
Съезд с внешнего кольца КАД на Выборгское шоссе полностью перекроют
15:21
Петербургский волейбольный «Зенит» на Кубке Легенд проиграл два матча четырёхсетовых матча подряд – «Енисею» и московскому «Динамо»
12:50
В Петербурге задержали женщину, которая по указке аферистов подожгла пять автомашин
12:44
Черномырдин поучаствовал в потасовке между дублёрами «Спартака» и петербургского «Динамо», а «Звезда» проиграла «Енисею-2» со счётом 3:4
11:42
Начало работ по ликвидации колейности на мосту Дружбы в Выборге перенесли на 27 августа
11:14
Чем обернется арест Павла Дурова?
11:11
В Волосово в ДТП погиб пассажир «Рено Логан»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На автодроме «Игора Драйв» пройдет заключительный этап IDDC этого сезона

На автодроме «Игора Драйв» пройдет заключительный этап IDDC этого сезона

0
123
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Финал Igora Drive Drift Challenge впервые пройдет на главной трассе автодрома

Финальный этап Igora Drive Drift Challenge (IDDC) обещает стать зрелищным событием, которое войдет в историю серии, ведь впервые в ее истории дрифтеры сойдутся в борьбе на главной трассе автодрома «Игора Драйв» – шоссейно-кольцевой трассе, которая ранее была доступна только для этапов RDS GP.

Эта смена локации – настоящий вызов для пилотов, ведь традиционная «бетонная арена» IDDC, известная как «Колизей», предлагала совсем другой формат соревнований. Там дрифтеры боролись с ограниченным пространством и стенами вдоль всей трассы, требуя от них точности и ювелирной работы рулем. На шоссейно-кольцевой трассе в центре внимания выходит скорость. Большие зоны безопасности, гладкое асфальтовое покрытие и скоростные повороты позволят пилотам выполнять постановки с еще большей динамикой, развивая высокую скорость на всем протяжении дистанции.

В преддверии решающего этапа интрига достигла своего пика, ведь сразу четыре пилота имеют реальные шансы на чемпионство, причем с минимальным отрывом по очкам. Лидером общего зачета перед четвертым этапом является Феодор Чевычелов, который, несомненно, будет стремиться сохранить свое лидерство и увезти с собой Кубок Санкт-Петербурга. На его пути стоит главный соперник – чемпион прошлого сезона Александр Мезенцев, который наверняка будет жаждать вернуть себе титул. Еще один претендент на победу – Илья Клюкин, лидер команды SS BMW Kinforest Drift, чьи амбиции подкреплены успехом на предыдущем этапе.

Свою заявку на чемпионство выдвинул и Артем Лейтис. Победа на третьем этапе IDDC впервые в этом сезоне позволила ему войти в число лидеров и стать серьезным претендентом на трофей.

Однако финальный этап IDDC – это не только битва за чемпионство. Гостей автодрома ждет увлекательная атмосфера праздника. Парад пилотов позволит пообщаться и сфотографироваться с любимыми дрифтерами, выставка редких автомобилей позволит окунуться в мир автомобильной роскоши, а команда аниматоров во главе с Сидом, символом автодрома, создаст неповторимую атмосферу праздника. Фотозона, разнообразные активности и множество других сюрпризов сделают этот день незабываемым как для участников, так и для болельщиков.

31 августа и 1 сентября «Игора Драйв» станет центром дрифтового движения, где решатся судьбы чемпионов IDDC. Не пропустите этот захватывающий финал!

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Приозерский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-06-2024, 15:46
На автодроме «Игора Драйв» пройдет 2-й этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту
26-09-2023, 15:54
На «Игора Драйв» пройдут соревнования для автолюбителей
13-09-2023, 14:50
В Ленобласти пройдет финал кубка Петербурга по ралли-кроссу
2-02-2024, 14:32
В Ленобласти пройдет зимний фестиваль
9-02-2023, 12:15
В Ленобласти стартует «Лыжня России»
19-06-2021, 09:48
Поднимаются слухи про петербургский этап «Формулы-1»

Происшествия на дорогах

0
82
Сегодня, 13:44
В Ленобласти байкер погиб в ДТП с эвакуатором
0
79
Сегодня, 11:47
В Ленобласти нетрезвый водитель вылетел в кювет и врезался в дерево
0
74
Сегодня, 11:18
В Ленобласти в ДТП пострадали подростки на мотоцикле
0
131
Вчера, 11:11
В Волосово в ДТП погиб пассажир «Рено Логан»
Наверх