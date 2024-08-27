На автодроме «Игора Драйв» пройдет заключительный этап IDDC этого сезона

Финальный этап Igora Drive Drift Challenge (IDDC) обещает стать зрелищным событием, которое войдет в историю серии, ведь впервые в ее истории дрифтеры сойдутся в борьбе на главной трассе автодрома «Игора Драйв» – шоссейно-кольцевой трассе, которая ранее была доступна только для этапов RDS GP.

Эта смена локации – настоящий вызов для пилотов, ведь традиционная «бетонная арена» IDDC, известная как «Колизей», предлагала совсем другой формат соревнований. Там дрифтеры боролись с ограниченным пространством и стенами вдоль всей трассы, требуя от них точности и ювелирной работы рулем. На шоссейно-кольцевой трассе в центре внимания выходит скорость. Большие зоны безопасности, гладкое асфальтовое покрытие и скоростные повороты позволят пилотам выполнять постановки с еще большей динамикой, развивая высокую скорость на всем протяжении дистанции.

В преддверии решающего этапа интрига достигла своего пика, ведь сразу четыре пилота имеют реальные шансы на чемпионство, причем с минимальным отрывом по очкам. Лидером общего зачета перед четвертым этапом является Феодор Чевычелов, который, несомненно, будет стремиться сохранить свое лидерство и увезти с собой Кубок Санкт-Петербурга. На его пути стоит главный соперник – чемпион прошлого сезона Александр Мезенцев, который наверняка будет жаждать вернуть себе титул. Еще один претендент на победу – Илья Клюкин, лидер команды SS BMW Kinforest Drift, чьи амбиции подкреплены успехом на предыдущем этапе.

Свою заявку на чемпионство выдвинул и Артем Лейтис. Победа на третьем этапе IDDC впервые в этом сезоне позволила ему войти в число лидеров и стать серьезным претендентом на трофей.

Однако финальный этап IDDC – это не только битва за чемпионство. Гостей автодрома ждет увлекательная атмосфера праздника. Парад пилотов позволит пообщаться и сфотографироваться с любимыми дрифтерами, выставка редких автомобилей позволит окунуться в мир автомобильной роскоши, а команда аниматоров во главе с Сидом, символом автодрома, создаст неповторимую атмосферу праздника. Фотозона, разнообразные активности и множество других сюрпризов сделают этот день незабываемым как для участников, так и для болельщиков.

31 августа и 1 сентября «Игора Драйв» станет центром дрифтового движения, где решатся судьбы чемпионов IDDC. Не пропустите этот захватывающий финал!