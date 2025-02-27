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Питерец.ру » Спорт » В 8-м туре шахматного турнира в Монако Александра Горячкина победила, а Екатерина Лагно сыграла вничью

В 8-м туре шахматного турнира в Монако Александра Горячкина победила, а Екатерина Лагно сыграла вничью

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
fide.com
Обе российские участницы входят в лидирующую тройку вместе с шахматисткой из Монголии Бат Монгонтуул.

Максимально интересным получился 8-й тур этапа Гран-при ФИДЕ в Монако: четыре результативные партии и всего лишь одна ничья. «Питерец.ру» начнёт именно с мирного исхода: Екатерина Лагно и Хампи Конеру согласились на ничью на 21-м ходу, даже не разменяв ферзей для приличия. Однако у Лагно была уважительная причина: изматывающий эндшпиль в предыдущем туре в противостоянии с экс-чемпионкой мира Тань Чжунъи (КНР), у которой был лишний слон.

Набрав 5 очков, Лагно теперь входит в триумвират лидеров турнира в Монако вместе с ещё одной россиянкой Александрой Горячкиной (в стартовом туре Лагно победила Горячкину). Соперницей Горячкиной была Сарасадат Хадемальшарьех (на фото), которая ранее выступала за Иран, а сейчас защищает трёхцветный французский флаг. Горячкиной потребовалось 50 ходов, чтобы победить французскую шахматистку и догнать лидеров. Те же 5 очков – у Бат Монгонтуул из Монголии, выигравшей чёрными у Элизабет Пётц из Германии.

Победили в этом туре ещё две участницы турнира: Тань Чжунъи чёрными – Бибисару Асаубаеву, а Харика Дронавалли белыми – Александру Костенюк. В заключительном туре Горячкина чёрными сыграет с Монгонтуул (будет ли быстрая ничья?), а Лагно чёрными – с Хадемальшарьех.

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