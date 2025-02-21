Российская шахматистка Александра Горячкина победила Бибисару Асаубаеву на турнире в Монако и набрала 1,5 очка из 3

С поражения начала прима российских женских шахмат Александра Горячкина супертурнир в Монако: в стартовом туре в противостоянии двух российских участниц сильнее оказалась Екатерина Лагно. Явно не привыкшая проигрывать уже в первом туре Горячкина продолжила турнир ничьей с экс-чемпионкой мира Александрой Костенюк (Швейцария).

Следующей соперницей Горячкиной стала выступавшая некоторое время под российским флагом лидер сборной Казахстана Бибисара Асаубаева. Эта партия затянулась до эндшпиля, подавляющее преимущество в котором получила игравшая чёрными Горячкина. Три связанные проходные чёрных против одной у белых при разноцветных слонах – такой эндшпиль не спас бы в докомпьютерную эру и Василий Смыслов. Но упорная Асаубаева не останавливала часы до 94-го хода. Сдавшись, Асаубаева обсудила с победившей россиянкой завершившуюся партию, и 3-й тур на этом закончился.

Лидируют четыре шахматистки, набравшие по 2 очка – Лагно, Бат Монгонтуул, Сарасадат Хадемальшарьех и Хампи Конеру. По 1,5 очка – у Горячкиной, Костенюк и Элизабет Пётц. Аутсайдерами пока являются Асаубаева и Тань Чжунъи ( по 1 очку) и Харика Дронавалли (0,5 очка).

«Питерец.ру» желает Горячкиной успеха в партии следующего тура с Тань Чжунъи.