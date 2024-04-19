Драма российских шахматисток в 11-м туре претендентского турнира в Торонто – проиграли обе

В данный момент уже идёт 12-й тур женского претендентского турнира в Торонто, однако «Питерец.ру» не исключает того, что именно 11-й тур может стать Рубиконом, который предопределит итоговое распределение мест. На фоне победы Яна Непомнящего над Видитом у мужчин на второй план отошла женская претендентская гонка. А там 11-й тур стал по-настоящему трагичным.

Тур получился результативным – всего одна ничья в партии Лэи Тинцзэ из КНР, к которой теперь 7 очков. А лидирует её соотечественница Тань Чжунъи, белыми победившая Екатерину Лагно. Супруга Александра Грищука до этого тура не проигрывала, но в поединке с экс-чемпионкой мира Лагно признала своё поражение на 47-м ходу. Неудачные маневры белопольным слоном предопределили поражение российской шахматистки в этой партии. У Тань Чжунъи стало 7,5 очков, у Лагно – на 2 очка меньше.

На те же 2 очка после прошлого тура отставала от Тань Чжунъи и Александра Горячкина, проигравшая Рамешбабу Вайшали. В 12-м туре борьба в самом разгаре прямо сейчас, но партия Горячкиной с Хампи Конеру уже завершилась вничью. Теперь у Горячкиной – 6 очков, впереди – две заключительные партии турнира – с Тань Чжунъи чёрными и со своей соперницей по финалу Кубка мира Нургюль Салимовой – белыми.