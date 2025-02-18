Аделия Петросян из Москвы выиграла финал Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске, петербурженка Анна Фролова стала бронзовым призёром

Завершившийся в Красноярске финал Гран-при России по фигурному катанию привлёк большое внимание любителей этого вида спорта, а соревнования транслировались в телеэфире. Среди спортивных пар в который раз победили петербуржцы Анастасия Мишина и Александр Галлямов (их результат – 231,95 балла. А вот среди фигуристок-одиночниц лидировавшая после короткой программы участница в итоге уступила пальму первенства: «Питерец.ру» рассказывает подробности.

Лишь «деревянную» медаль (так в народе принято называть четвёртое место) получила в Красноярске ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва, занимавшая первое место после проката короткой программы. Ошибка на тройном риттбергере отбросила Муравьёву за черту призёров – итоговая оценка москвички из «Ангелов Плющенко» составила 214,05.

Третье место заняла петербурженка Анна Фролова, получившая от судей 221,89 балла. После выступления Фролова назвала своё выступление в Красноярске одним из лучших в сезоне. Несмотря на ошибки, Фролову обошла Алина Горбачёва из Тверской области (её оценка – 224,36 балла): помогла высокая сложность программы. Победила набравшая 238,79 балла Аделия Петросян, которую тренирует сама Этери Тутберидзе.

Пятое место заняла Ксения Гущина.



