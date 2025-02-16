Петербургская фигуристка Анна Фролова занимает четвёртое место после исполнения короткой программы на Гран-При России в Красноярске, Ксения Гущина – шестая

Главной неожиданностью итогов короткой программы стало третье место Аделии Петросян. Ошибка москвички при исполнении тройного акселя позволила чемпионке России набрать 75,91 балла – это третий результат после Софьи Муравьёвой и Алины Горбачёвой.

Нестабильная Муравьёва, которую тренирует Евгений Плющенко, не сорвала ни одного элемента и удостоилась от судей оценки в 77,01 балла. Эта оценка – лучшее выступление Муравьёвой в сезоне и заявка на итоговую победу в Красноярске, которая ей очень нужна.

Представляющая Тверскую область Алина Горбачёва получила 76 целых и столько же сотых и стала второй. Горбачёву беспокоила травма ноги, но на прокате это не сказалось. Петросян замкнула тройку (оценка действующей чемпионки России – 75,91 балла), а сразу вслед за ней в таблице расположилась спортсменка из Санкт-Петербурга Анна Фролова (СШОР «Академия фигурного катания»). Фроловой судьи поставили 74,89 балла.

«Питерец.ру» следил и за выступлением Ксении Гущиной: эта атлетичная фигуристка из города на Неве занимает после короткой программы шестое место, набрав 71,13 балла. Между Фроловой и Гущиной – на пятом месте – находится Софья Акатьева (74,09 балла), которой, по её собственным словам, «не всё удалось».