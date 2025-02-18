Василиса Кагановская и Максим Некрасов стали победителями в турнире танцоров в финале Гран-при России в Красноярске, петербуржцы Екатерина Миронова и Евгений Устенко – четвёртые

Любители Бетховена Василиса Кагановская и Максим Некрасов стали победителям красноярского финала Гран-при России по фигурному катанию среди танцевальных пар. Сайт ФФКР отметил, что не так давно начавшие кататься вместе Кагановская и Некрасов (на фото) одержали первую победу в истории этой перспективной танцевальной пары. Итоговые оценки победителей, представляющих Москву и Подмосковье – 205,58 балла. «Питерец.ру» заметил, что Кагановская не относится к суеверным спортсменам, поскольку поменяла костюм в уже исполнявшейся ранее программе.

Вторыми, перевалив рубеж в 200 баллов, стали москвичи Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано (школа «Олимп»). Дерзкие Анна Щербакова (не путать с олимпийской чемпионкой Пекина – 2022!) и Егор Гончаров взлетели на третью строчку: по словам вчерашних юниоров, в Красноярск они ехали без особых надежд на место на пьедестале.

Досадная ошибка отбросила на четвёртое место петербургских танцоров Екатерину Миронову и Евгения Устенко: падение во время выступления – и третье место уплывает к Щербаковой и Гончарову. Страстное выступление Софьи Шевченко и Андрея Ежлова помогло московской танцевальной паре из школы «Вдохновение» заработать итоговые 186,84 балла и пятое место.



