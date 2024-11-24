Тверская фигуристка Алина Горбачёва стала победительницей петербургского этапа Гран-При «Невский лёд», Вероника Яметова – вторая, Софья Важнова – третья

Ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева не совладала с нервами ни во время исполнения произвольной программы на этапе Гран-При «Невский лёд». Упав при приземлении с первого же прыжка, Акатьева расплакалась после завершения своего проката. Итоговое пятое место набравшей 203,67 балла Акатьевой можно назвать лишь провалом.

Четвёртое место заняла падавшая и в короткой, и в произвольной программах Софья Муравьёва (205,85 баллов), выбравшая для своего выступления музыку из «Лебединого озера» Чайковского. Муравьёва тренируется у Евгения Плющенко, который как мог успокаивал её в субботу, когда Муравьёва буквально разрыдалась.

Третье место набравшей 208,49 баллов Софьи Важновой (на фото) можно назвать большим успехом для 16-летней москвички. Почти на 5 баллов Важнову обошла свердловчанка Вероника Яметова. А убедительную победу одержала Алина Горбачёва (тренер – Софья Федченко), получившая от судей 234,58 балла. «Питерец.ру» отмечает, что Горбачёва превзошла собственные рекорды по оценкам, а её произвольная программа была исполнена спортсменкой безупречно.

Восьмое место заняла петербурженка Людмила Фурсова, которая тренируется в СШОР «Звёздный лёд». Ещё одна петербурженка Елизавета Киселёва – девятая.