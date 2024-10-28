Завершился этап Гран-При России «Звёзды Магнитки»: петербурженки Анна Фролова и Ксения Гущина заняли первое и второе места в женском одиночном катании, Александра Степанова и Иван Букин первенствовали в танцах на льду

Танцевальный дуэт Александры Степановой и Ивана Букина предсказуемо первенствовал в турнире танцовров на этапе Гран-При России в Магнитогорске. Степанова и Букин, которых тренирует Александр Жулин, набрали 207,4 балла. Этого результата Степановой и Букину хватило, чтобы немного опередить Ирину Хавронину и Девида Нарижного, третьего места удостоились Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.

Петербургские фигуристки доминировали в женском одиночном катании: Анна Фролова стала первой, Ксения Гущина – второй, а третье место заняла москвичка Ксения Синицына. «Питерец.ру» отмечает, что Фролову тренирует Евгений Рукавицын, а Гущину – Кирилл Давыденко. Если итоговое преимущество Фроловой над Гущиной составило более 20 баллов, то разрыв между вторым и третьим местом был менее трёх баллов.

Москвич Марк Кондратюк уверенно выиграл мужской турнир, набрав почти 290 баллов. Упорная борьба между ещё одним столичным фигуристом Романом Савосиным и петербуржцем Евгением Семененко завершилось не в пользу спортсмена из города на Неве, занявшим третье место. Семененко – ученик прославленного тренера Алексея Мишина. Петербуржец Николай Угожаев стал пятым.

Триумфаторами парного турнира стали Елизавета Осокина и Артём Грицаенко.