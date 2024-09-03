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Питерец.ру » Спорт » 12-летняя фигуристка Арина Парсегова по решению суда должна вернуть академии «Ангелы Плющенко» 1,8 млн рублей

12-летняя фигуристка Арина Парсегова по решению суда должна вернуть академии «Ангелы Плющенко» 1,8 млн рублей

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ria.ru
Деньги придётся возвращать матери спортсменки, а судебный процесс получился резонансным.

Интересный прецедент для российского спорта произошёл в Никулинском районном суде Москвы: вынесено решение о взыскании суммы, близкой к двум миллионам рублей за нарушение контракта при переходе от одного тренера по фигурному катанию к другому. Речь идёт о скандальной ситуации с фигуристкой Ариной Парсеговой, которая сначала тренировалась у Этери Тутберидзе, затем перешла в академию Евгения Плющенко и снова вернулась к Тутберидзе.

«Ангелы Плющенко» посчитали, что им нанесён ущерб и обратились в суд (ответчиком стала мать 12-летней Парсеговой). Смысл иска следующий: сторона Плющенко требовала возместить затраченные на подготовку фигуристки средства, поскольку соглашение было нарушено из-за возвращения Арины в «Хрустальный». Сам Олимпийский чемпион 2006 и 2014 годов был возмущён словами матери юниорки о том, что Парсегову заставляли тренироваться травмированной.

«Питерец.ру» цитирует Плющенко:

«Вопрос – не в деньгах! Все полученные от семьи Парсеговых средства направим на благотворительность. Мы боролись за то, чтобы отношения между фигуристами, их родителями и представителями академии развивались в правовом поле».

Плющенко отметил отсутствие в фигурном катании так называемой трансферной системы.

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