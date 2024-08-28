Сергей Андронов сделал дубль в победном для СКА матче с «Северсталью», который завершился со счётом 5:3

«Питерец.ру» фиксирует сочетание игроков СКА, которое Роман Ротенберг выпустил на матч с череповецкой «Северсталью» на предсезонном турнире имени Пучкова. Для истинных любителей хоккея такие тонкости, как сочетание звеньев, пар защиты и троек нападения всегда интересно. Состав СКА в игре с «Северсталью»: Плешков, Фальковский – Зайцев, Зыков – Глотов - Грицюк, Сапего – Смирнов, Алистров – Воробьёв – Хайруллин, Выдренков – Земчёнок, Толчинский – Кузнецов – Григоренко, Рендулич – Андронов – Бардаков, Галенюк, Дедунов.

Артемий Плешков не продержался в воротах и восьми минут: когда Егор Степанов сделал счёт 2:2, со скамейки в бой был брошен Никита Серебряков. Менять вратаря Ротенбергу пришлось и в предыдущем матче турнира с «Ак Барсом»: эта мера снова помогла. Серебряков пропустил лишь однажды, а невские армейцы одержали волевую победу.

В начале второго периода Владимир Алистров вывел СКА вперёд в большинстве, но гости отыгрались усилиями Алексея Кручинина. Михаил Воробьёв забил на 33-й минуте, а завершил борьбу попаданием в пустые ворота в концовке третьего периода 35-летний Сергей Андронов. Итоговый счёт – 5:3 в пользу СКА.

29 августа в «Ледовом» состоится встреча СКА и молодёжной сборной России, начало – в 19:30.