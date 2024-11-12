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Василиса Кагановская и Максим Некрасов заняли второе место на этапе Гран-При «Красноярье» вслед за Елизаветой Худайбердиевой и Егором Базиным, а петербурженка Анна Фролова первенствовала в женском одиночном катании
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Питерец.ру » Спорт » Василиса Кагановская и Максим Некрасов заняли второе место на этапе Гран-При «Красноярье» вслед за Елизаветой Худайбердиевой и Егором Базиным, а петербурженка Анна Фролова первенствовала в женском одиночном катании

Василиса Кагановская и Максим Некрасов заняли второе место на этапе Гран-При «Красноярье» вслед за Елизаветой Худайбердиевой и Егором Базиным, а петербурженка Анна Фролова первенствовала в женском одиночном катании

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.fsrussia.ru
Петербургская пара Екатерина Миронова и Евгений Устенко стали третьими в соревнованиях танцоров

Ученица Евгения Рукавицына Анна Фролова, представляющая Санкт-Петербург, опередила всех своих соперниц в Красноярске, получив от судей почти 219 баллов. Произвольная программа Фроловой не очень удалась, но занять первое место это обстоятельство петербурженке не помешало. Второе место заняла Алина Горбачёва из Тверской области, получившая 210,36 балла. Немного уступила Горбачёвой ставшая третьей Софья Акатьева (тренеры – Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз). «Питерец.ру» заметил в итоговом протоколе турнира одиночниц ещё двух представительниц города на Неве: Валерия Овчинникова из «Звёздного льда» – на 8-м месте, Виктория Нестерова из «Академии фигурного катания» (оттуда же и Фролова) – на 11-м.

Два из трёх мест на пьедестале в мужском одиночном катании заняли петербуржцы: Николай Угожаев (тренер – Дмитрий Хромов) стал победителем, а ученик Вероники Дайнеко Пётр Гуменник – вторым призёром. Третье место досталось москвичу Даниилу Самсонову, опередившему Дмитрия Алиева и мужа Александры Трусовой Макара Игнатова.

У танцоров победила столичная пара в составе Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, вторыми стали родившаяся в Санкт-Петербурге Василиса Кагановская и её новый партнёр Максим Некрасов.


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