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Питерец.ру » Спорт » Александра Степанова и Иван Букин стали в Омске четырёхкратными чемпионами России по фигурному катанию, второе место в танцах на льду заняли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, а Ирина Хавронина и Девид Нарижный – бронзовые призёры

Александра Степанова и Иван Букин стали в Омске четырёхкратными чемпионами России по фигурному катанию, второе место в танцах на льду заняли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, а Ирина Хавронина и Девид Нарижный – бронзовые призёры

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
fsrussia.ru
Василиса Кагановская и Максим Некрасов (на фото) заняли после произвольной программы итоговое четвёртое место.

Пока конкурентам не по силам обыграть Александру Степанову и Ивана Букина – достаточно посмотреть на итоговые оценки чемпионата России в Омске. «Питерец.ру» не считает грандиозным отрыв менее чем в 7 баллов Степановой и Букина от второго места. Однако пока соперничать с уже четырёхкратными чемпионами страны по танцам на льду ближайшим преследователям не по силам.

Представляющие Москву и Самарскую область Елизавета Худайбердиева и Егор Базин буквально вырвали серебро у очень хорошо выступивших в Омске Ирины Хаврониной и Девида Нарижного из Подмосковья. Худайбердиева и Базин получили от судей 209,01 баллов, Хавронина и Нарижный – 208,56 баллов.

Родившаяся в Санкт-Петербурге но представляющая теперь Москву Василиса Кагановская со своим новым партнёром Максимом Некрасовым стали в Омске четвёртыми с результатом 202,76 балла. Не слишком удачно исполнившие короткую программу Кагановская и Некрасов по итогам произвольного танца смогли переместиться на строчку выше, оттеснив на пятое место Елизавету Пасечник и Дарио Чиризано. Но Пасечник и Чиризано не нужно расстраиваться, поскольку они преодолели психологически важный рубеж в 200 баллов. Петербуржцы Екатерина Миронова и Евгений Устенко стали шестыми.

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