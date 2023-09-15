17-летняя фигуристка Василиса Кагановская может встать в пару с 22-летним Максимом Некрасовым, а Василий Ангелопол тем временем упражняется в афоризмах

Родившаяся в Санкт-Петербурге фигуристка Василиса Кагановская не так давно со скандалом рассталась со своим партнёром Валерием Ангелополом, хотя «Питерец.ру» подчёркивает: инициатива исходила от партнёра. Спортивные СМИ и простые любители фигурного катания много обсуждали «прекращение сотрудничества» между Кагановский и Ангелополом: речь даже шла о неких финансовых требованиях со стороны бывшего партнёра Василисы, но могли вмешаться и межличностные взаимоотношения.

И вот стало известно – со слов тренера Кагановской Анжелики Крыловой – что Кагановская пробует кататься с новым партнёром. Это Максим Некрасов, которому 27 сентября исполнится 23 года. Ранее Некрасов выступал в паре с Елизаветой Пасечник. Но официального решения ещё нет: по словам Крыловой, фаза формирования новой пары (Кагановская – Некрасов) является сложным периодом. Нужна «спокойная работа», добавила Крылова.

Ангелопол тем временем продолжает сыпать афоризмами в соцсетях: медийная известность пары Кагановской и Ангелопола и так была довольно высокой, а уж скандал с расставанием ещё сильнее повысил узнаваемость и Василисы, и Василия. Но Полина Усова, которую прочили в новые партнёрши Ангелополу, пока со старым партнёром.