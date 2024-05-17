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Питерец.ру » Спорт » Трент Фрейзер стал самым результативным игроком матча, в котором «Зенит» проиграл ЦСКА с разницей «-16»

Трент Фрейзер стал самым результативным игроком матча, в котором «Зенит» проиграл ЦСКА с разницей «-16»

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Защитник ЦСКА набрал в четверг 18 очков, но победить петербуржцам это не помогло.

«Питерец.ру» не исключает, что исход пятого матча полуфинала плей-офф Единой Лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА может оказать решающее внимание на ход всей серии. А результат не радует: команда Хавьера Паскуаля проиграла с катастрофическим счётом 77:99 (армейцы почти забили «стольник»!) и теперь уступают в серии 2–3.

Москвичи уже в первой четверти нанесли «Зениту» удар, близкий к нокаутирующему: стартовый отрезок встречи гости выиграли 24:9. Если одна из команд не в силах набрать за целую четверть 10 очков, то о победе можно забыть. Перерыв не пошёл «сине-бело-голубым» на пользу: вторая четверть была выиграна ЦСКА с разницей в 9 очков. Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский заметил, что преимущество в 24 очка к большому перерыву не отражало реального соотношения сил.

Но начав вторую половину с «-24», хозяева паркета завершили этот матч с разницей в 22 очка в пользу соперника. Интересно, что лучшую результативность показал игрок проигравшей команды: защитник «Зенита» Трент Фрейзер набрал 18 очков, причём все – трёхочковыми. 13 очков набрал разыгрывающий «Зенита» Тома Эртель, но вот игра на партнёров французу не удалась – лишь 4 передачи.

Шестой матч серии состоится 19 мая в Москве.


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