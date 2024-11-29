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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» в Нижнем Новгороде победил «Пари НН» с разницей в 17 очков: Мун набрал 20 очков, Фрейзер – 18, Жбанов – 12

Баскетбольный «Зенит» в Нижнем Новгороде победил «Пари НН» с разницей в 17 очков: Мун набрал 20 очков, Фрейзер – 18, Жбанов – 12

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Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
bc-zenit.com
37-летний ветеран Евгений Бабурин набрал сегодня 23 очка!

«Пари НН» – крепкий середняк Единой Лиги ВТБ. Даже после пятничного поражения от «Зенита» нижегородцы продолжают находиться в таблице регулярного чемпионата сразу вслед за монстрами Лиги – ЦСКА, «сине-бело-голубыми», «Локомотивом-Кубанью» и УНИКСом. «Питерец.ру» сообщает подробности сегодняшней гостевой победы «Зенита» в «Нагорном» на проспекте Гагарина.

Евгений Бабурин поймал кураж, начав попадать в зенитовское кольцо уже в дебюте матча. В итоге нижегородский ветеран, который обычно пользуется особой симпатией трибун «Нагорного», набрал 23 очка, вдвое перекрыв собственный рекорд результативности в сезоне – 2024/2025 (ранее Бабурин набрал 10 очков в игре с «Самарой»).

5 очков преимущества «Зенита» по итогам стартовой четверти трансформировались в «+12» к большому перерыву. Третья четверть сложилась в пользу хозяев паркета: «Пари НН» выиграл этот отрезок встречи со счётом 22:16. Но рывок петербуржцев 9:2 в начале четвёртой четверти вернул гостям комфортное преимущество в счёте, итог игры – 85:68 в пользу команды Хавьера Паскуаля.

Самыми полезными в составе победителей стали американцы Ксавьер Мун (20 очков, 4 подбора и столько же передач) и Трент Фрейзер (18 очков, 5 подборов и 6 передач).

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