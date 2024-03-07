Баскетбольный «Зенит» после победы над ЦСКА с разницей в 10 очков победил и «Парму» с той же разницей

Март начался для баскетбольного «Зенита» с важной победы над ЦСКА (81:71). «Питерец.ру» посмотрел протокол этого матча: 24 очка набрал в составе победителей Трент Фрейзер (зенитовский американец забил все 5 средних бросков и половину дальних – 4 из 8). Центровой «Зенита» Боян Дублевич в противостоянии с армейскими «большими» набрал 15 очков, у легионера ЦСКА Мело Тримбла – 14 очков.

Следующим соперником «сине-бело-голубых» стала «Парма»: этот матч состоялся в пермском УДС «Молот» имени Виктора Лебедева 6 марта. В составе «Пармы» на паркет вышли четыре американца – выступавший и в «Зените» Ричард Соломон, а также Си Джей Брайс, Би Джей Джонсон и Айзея Риз.

«Зенит» начал пермский матч с рывка 5:0, организовал который Сергей Карасёв (на фото). После этого петербуржцы последовательно выиграли у хозяев площадки три четверти подряд, уступив лишь заключительный отрезок встречи с минимальной разницей. Итоговый счёт – 83:73 в пользу «Зенита», который выиграл уже третий матч подряд на втором этапе чемпионата Единой Лиги ВТБ – 2023/2024. Карасёв набрал 18 очков, Тома Эртель – 15, к тому же француз раздал партнёрам по команде 9 передач. У проигравших 19 очков – на счету Джонсона, 17 – у Брайса, Риз набрал 13, Соломон – 12.











