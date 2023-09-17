«Зенит» победил УНИКС в финале «Кубка Кондрашина и Белова» со счётом 82:77, третье место – у «Пари НН»

Субботний день на «Кубке Кондрашина и Белова» в Санкт-Петербурге начался с матча за «бронзу» этого предсезонного баскетбольного турнира. 36-летний Андрей Воронцевич блеснул в составе «Пари НН», став самым результативным игроком победной для нижегородцев встречи с клубом МБА. Воронцевич набрал 21 очко, а «Пари НН» обыграл МБА – 79:69.

«Зениту» в финале противостоял УНИКС – действующий чемпион Единой Лиги ВТБ сезона – 2022/2023. После ничейной стартовой четверти (в сумме обе команды набрали в ней 50 очков) коллектив Хавьера Паскуаля выиграл второй отрезок встречи, а команда Велимира Перасовича превзошла «Зенит» в третьей четверти. С особым настроем вышел на матч с «Зенитом» казанский американец Джален Рейнольдс, который забил 15 очков уже в дебюте, старался в составе УНИКСа и Луи Лабери.

Именно Рейнольдс и Лабери сразу после большого перерыва нивелировали преимущество «Зенита» в 6 очков, добытое в первой половине. Но зенитовцы Трент Фрейзер и Боян Дублевич очень вовремя попали издали. Важный матч в концовке забил «возвращенец» Кайл Курич, и «Зенит» выиграл финальный матч со счётом 82:77.

МVP турнира стал Курич, а в символическую пятёрку вместе с ними вошли Фрэйзер, Касаткин, Воронцевич и Рейнольдс.