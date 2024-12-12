Доммараджу Гукеш из Индии стал новым чемпионом мира по шахматам: Дин Лижэня в эндшпиле 14-й партии матча в Сингапуре сгубил размен ладей

Точное количество чемпионов мира по шахматам вряд ли знают даже в ФИДЕ. «Питерец.ру» придерживается такого мнения потому, что тот же Александр Халифман с одной стороны выиграл титул ФИДЕ, с другой – а все ли признают его или Рустама Касымджанова из Германии Узбекистана чемпионами мира?

Все ждали тай-брейка в сингапурском матче, но ставка на ничью белыми оказалась для Дин Лижэня путём к поражению. Достаточно скучная 14-я партия перетекла после серии разменов в равный эндшпиль: у соперников было по слону и ладье. У белых не хватало пешки, но выиграть такой «ладейник» без помощи соперника Доммараджу Гукешу было не по силам.

И на 54-м ходу вместо повторения ходов Дин Лижэнь допустил роковую ошибку, сыграв Лf2 – за разменом ладей последовал и размен слонов: китайский гроссмейстер ранее загнал свою лёгкую фигуру на поле а8. Черные победили на 58-м ходу, и Гукеш стал новым чемпионом мира по шахматам.

Несмотря на победу, игра Гукеша в этом матче не восхитила: все три свои победы (итоговый счёт – 7,5:6,5 в пользу индийского гроссмейстера) новый чемпион мира одержал после зевков соперника. Ранее чемпионом мира был ещё один индийский шахматист Вишванатан Ананд (2013 году уступил титул Магнусу Карлсену).



