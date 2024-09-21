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Питерец.ру » Спорт » Воспитанник петербургской шахматной школы Владимир Федосеев победил экс-чемпиона мира Магнуса Карлсена на шахматной олимпиаде в Будапеште, а лидирует после 9-го тура сборная Индии

Воспитанник петербургской шахматной школы Владимир Федосеев победил экс-чемпиона мира Магнуса Карлсена на шахматной олимпиаде в Будапеште, а лидирует после 9-го тура сборная Индии

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
chessolympiad2024.fide.com
Выступающий за Словению Федосеев начал олимпиаду с ничьей с чемпионом мира и лидером сборной КНР Дин Лижэнем. 

В своё время «Питерец.ру» сообщал о решении гроссмейстера Владимира Федосеева выступать за сборную Словении. И вот Федосеев напомнил о себе шахматному миру, победив в 9-м туре продолжающейся в столице Венгрии олимпиады Магнуса Карлсена. По иронии судьбы буквально накануне партии с Федосеевым обладатель сильнейшего рейтинга ЭЛО в мире Карлсен, получая специальную награду от ФИДЕ, отметился антироссийским заявлением. Кармического возмездия долго ждать не пришлось: экс-чемпион мира проиграл первому же причастному к российским шахматам сопернику, ведь 29-летний Федосеев является воспитанником клуба «Петровская Ладья», где он занимался под руководством экс-чемпиона мира ФИДЕ Александра Халифмана. На фоне фиаско Карлсена (да ещё и белыми!) проиграла словенской команде и сборная Норвегии, счёт – 1:3 (выиграл свою партию ещё один шахматист-иммигрант Антон Демченко).

Уверенно лидирует на олимпиаде сборная Индии, которая после восьми побед подряд впервые сыграла вничью – символично, что соперником был триумфатор предыдущего подобного турнира Узбекистан. Сегодня лучшие представители родины шахмат сражаются с американцами.

А сегодняшний соперник Федосеева – родившийся в Санкт-Петербурге Аниш Гири из Нидерландов.

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