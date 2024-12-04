Чемпион мира по шахматам Дин Лижэнь чёрными смог добиться ничьей в 7-й партии матча за мировую шахматную корону, счёт равный – 3,5:3,5

Продолжается матч за звание чемпиона мира в Сингапуре, в котором китайский гроссмейстер Дин Лижэнь сражается с победителем турнира претендентов в Торонто Доммараджу Гукешем (Индия). В 7-й партии претендент играл белыми – то есть, мог рассчитывать на инициативу и возможную победу.

Дебют Рети не отнесёшь к самым агрессивным шахматным началам, к тому же на этот раз встретился довольно редкий вариант с жертвой пешки – но временной. Гукеш добился позиционного преимущества, которое материализовалось в проходную пешку в эндшпиле. Вот здесь чемпион мира заиграл блестяще, показав мастер-класс по маневрированию королём: чёрный монарх явился в центр доски, в то время, как король белых везде опоздал. В финальной позиции на доске красовались только короли и белый слон: «Питерец.ру» знает, что в подобной позиции фиксируется ничья – нечем ставить мат.

Прошедшая в напряжённой борьбе и лишённая явных зевков 7-я партия сингапурского матча за шахматную корону пока претендует на звание лучшей в матче: техника чемпиона мира впечатлила всех. Ход дальнейшей борьбы предсказать сложно, но молодость может помочь Гукешу на финише. Дин Лижэнь должен решиться на более рискованную игру белыми, если хочет избежать тай-брейка.