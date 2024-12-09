Спортивный подвиг Дин Лижэня: чемпион мира по шахматам смог сравнять счёт в 12-й партии матча с Доммараджу Гукешем

Китайский шахматист Дин Лижэнь вновь посрамил скептиков, ожидавших, что чемпион мира «развалится» после грубой ошибки в предыдущей партии. «Питерец.ру» напоминает: в воскресенье Дин Лижэнь на ровном месте просто подарил сопернику своего коня и сразу же признал поражение.

Начав партию ходом с4, Дин Лижэнь быстро затянул соперника в дебютные дебри и получил определённый перевес. Но китайский шахматист не ставил во главу угла битву за материал: белые развили мощную атаку, и Доммараджу Гукеш сдался ввиду неминуемого мата. Участник двух чемпионских матчей Ян Непомнящий так высказался о постоянно росших шансах Дин Лижэня на победу по ходу 12-й партии:

«Здесь просто позиция играет за тебя».





По горячим следам Дин Лижэнь приоткрыл секреты быстрого восстановления формы после обиднейшего фиаско накануне:

«Я придерживался своего обычного графика: поужинал и лёг спать раньше, чем обычно, чтобы подготовиться к сегодняшнему дню».





Чемпион мира добавил, что в какой-то момент 12-й партии он понял, что его позицию просто невозможно испортить. Разницу между 11-й и 12-й партиями матча в Сингапуре очевидна: если накануне всё решил грубый «зевок» Дин Лижэня, то сегодня чемпион полностью переиграл претендента.











