«Дин Лижэнь, Дин Лижэнь, что ж ты бросил коня?» – нелепый просмотр чемпиона мира по шахматам привёл к тому, что претендент Гукеш вышел вперёд в сингапурском матче со счётом 6:5

С шахматным «зевком века», если речь идёт о девятнадцатом столетии, всё ясно: эта сомнительная честь явно принадлежит Михаилу Чигорину, допустившему роковой промах в решающей партии матча с Вильгельмом Стейницем в Гаване. Насчёт прошлого столетия мнения расходятся, а вот потеря пока ещё чемпионом мира по шахматам Дин Лижэенем из КНР коня в результате одноходового «зевка» логическому объяснению почти не поддаётся.

Начав 11-ю партию ходом Кf3, индийский гроссмейстер Доммараджу Гукеш словно бы намекнул, что белые не возражают против продолжения серии ничьих в чемпионском матче, которая так надоела любителям шахмат. Но сражение уже в дебюте пошло по таким нехоженым тропам, что Дин Лижэнь думал над одним из ходов почти час. Однако в дальнейшем Гукеш стал транжирить собственное время («Питерец.ру» напоминает, что на этот раз ФИДЕ избрало контроль времени без «фишеровской» добавки за каждый ход, от чего современные шахматисты уже успели отвыкнуть).

Наступление белых на ферзевом фланге встретило достойный отпор со стороны чемпиона мира, но всё сгубил фатальный просмотр, когда Дин Лижэнь в цейтноте не заметил простейшей связки и просто отдал сопернику коня на поле с6. Так счёт стал 6:5 в пользу Гукеша.



