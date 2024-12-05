Чемпион мира по шахматам Дин Лижэнь смог добиться трудной ничьей белыми в 8-й партии матча на первенство мира с индийским гроссмейстером Доммараджу Гукешем

Несмотря на очередную ничью в сингапурском матче на первенство мира, содержание партий становится всё более интересным. «Питерец.ру» заметил, что представляющий КНР Дин Лижэнь начал 8-ю парти с хода с4, после чего возник дебют под названием английское начало.

Доммараджу Гукеш не только быстро уравнял игру, но и получил материальный перевес. Но ошиблись те из шахматных комментаторов, кто предрекал чемпиону мира поражение. Дин Лижэнь смог нейтрализовать две связанные проходные чёрных на ферзевом фланге, вынудив соперника ещё и расстаться с качеством. Когда инициатива перешла к чемпиону мира, Дин Лижэнь выразил явное желание сделать ничью – начал повторять ходы. Но Гукеш неожиданно отказался от повторения ходов, однако ничьей в итоге избежать не удалось: эндшпиль с разноцветными слонами и очень плохой лишней пешкой у белых (сдвоенная и изолированная одновременно) не выиграл бы в 50-е годы прошлого века и Василий Смыслов.

Счёт в матче равный, и тот, кто сумеет выиграть ещё одну партию, может удержать этот минимальный перевес до финала. Дин Лижэнь выиграл первую партию, однако быстро позволил представителю родины шахмат сравнять счёт, допустив непостижимый для поединков такого уровня зевок.