Доммараджу Гукеш выиграл у Дин Лижэня 3-ю партию и сравнял счёт в матче за шахматную корону

Очень быстро ход матча за звание чемпиона мира по шахматам стал именно таким, каким виделся до начала сингапурского противостояния Дин Лижэня из КНР и Доммараджу Гукеша из Индии. До старта матча Гукеш виделся едва ли не всем явным фаворитом, ведь победитель претендентского турнира в Торонто блеснул и на шахматной олимпиаде в Будапеште.

Но победа чемпиона мира чёрными в 1-й партии перевернула всё с ног на голову: теперь уже Гукеш мог показаться ещё не готовым к титулу и слишком уж молодым (Гукешу – 18 лет, Дин Лижэню – 32). Поведя в счёте, чемпион мира мог попытаться развить успех белыми во 2-й партии, но довольствовался ничьей. А вот третья партия Дин Лижэню не удалась: «Питерец.ру» разбирается в причинах краха китайского гроссмейстера.

Гукеш удивил всех, двинув вперед первым ходом не королевскую, а ферзевую пешку. Чёрные не просто уравняли игру, а в определённый момент Дин Лижэнь позиционно переигрывал соперника. Но чемпион мира непостижимым образом позволил белым окружить своего белопольного слона на поле с2. В былые времена эндпшпиль «две пешки против лёгкой фигуры» сулил любой исход партии, но Гукеш загнал оппонента в цейтнот и Дин Лижэнь просрочил время. Где-то мы уже это видели, не правда ли?



