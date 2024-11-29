Петербургский мини-футбольный клуб «Кристалл» по пенальти победил «ИрАэро», отыгравшись со счёта 0:2 в основное время матча: у Павла Соколова – дубль

Очень нервным получился второй матч мини-футбольного «Кристалла» из Санкт-Петербурга и клуба «ИрАэро» в очередном туре Суперлиги. Первая игра сложилась для коллектива Климентия Сидорова спокойнее: «Кристалл» с преимуществом в два мяча обыграл «ИрАэро», итоговый счёт – 4:2. Пропустив первыми, петербуржцы сравняли счёт после точного удара Боливара, перед перерывом Мерлушкин вывел «Кристалл» вперёд, а победным оказался реализованный Павлом Соколовым пенальти.

Вторая встреча этих же команд в иркутском ДС «Труд» поначалу складывалась в пользу «ИрАэро»: Старостин открыл счёт после углового, а Поддубный не выручил после удара Батанова с острого угла. Но сразу же в ворота «ИрАэро» был назначен пенальти, и Соколов сократил отставание «Кристалла». Обидный мяч влетел в кристалловские ворота прямо перед перерывом – 1:3 после «гола в раздевалку» от Маркова на 20-й минуте.

«Питерец.ру» отмечает волевые качества «Кристалла», который сумел сравнять счёт. Дмитрий Дробыш выступил распасовщиком, снабдив голевой передачей сначала Алькина, затем – сравнявшего счёт Соколова. Серия пенальти завершилась со счётом 4:2 в пользу «Кристалла», который после этой победы (шестой подряд!) набрал 30 очков и занимает седьмое место.



