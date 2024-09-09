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Питерец.ру » Спорт » Петербургский мини-футбольный «Кристалл» дважды проиграл «КПРФ» в Климовске – 1:4 и 4:5

Петербургский мини-футбольный «Кристалл» дважды проиграл «КПРФ» в Климовске – 1:4 и 4:5

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
В первом матче многое решил мощный старт «коммунистов», быстро забивших три мяча.

Если в российской политике КПРФ находится на вторых ролях, то в шахматах и мини-футболе – на первых. В первом из двух матчей очередного тура Суперлиги неприятности петербургского «Кристалла» начались с автогола, которому способствовал «коммунист» Шимбинья. Собственные ворота поразил Александр Коробейников, после чего Крыкун и Ниязов довели преимущество «КПРФ» до крупного. Луч надежды сверкнул после точного удара Максима Окулова, завершившего разящую контратаку «Кристалла». Но больше команде из города на Неве забить в этой встрече не удалось, а итоговый счёт 4:1 установил Бурков.

«Коммунисты» повели с тем же счётом 4:1 и во второй игре с «Кристаллом» (дубль сделал Шимбинья). Но на этот раз петербургская команда сумела изрядно помучить фаворита, добившись счёт 4:5 в концовке. Забей невезучий Коробейников 10-метровый – и результат мог быть иным. Но вратарь «КПРФ» Путилов оказался удачливее, и «коммунисты» одержали труднейшую победу.

«Питерец.ру» взглянул и на турнирную таблицу Суперлиги – 2024/2025: после четырёх проведённых матче «Кристалл» занимает седьмое место, опережая «Газпром-Югру», «ЛКС», «Новую Генерацию», «ИрАэро» и «Сибиряк». Единоличным лидером является «Синара», «КПРФ» делит 2–4 места.

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