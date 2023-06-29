Петербургский пианист Илья Папоян разделил со Станиславом Корчагиным 3-ю премию на XVII международном конкурсе имени П. И. Чайковского, победил Сергей Давыдченко

Корейская пианистка Ё Соа и родившийся в Нижнем Новгороде Валентин Малинин завершили третий тур конкурса пианистов. Студентка Ганноверского университета музыки, драмы и медиа Ё Соа представила на суд жюри (председатель – Денис Мацуев) традиционный 1-й концерт Чайковского (его исполняли семь из восьми финалистов, исключение – лишь выбравший 2-й концерт русского классика петербуржец Илья Папоян) и 3-й концерт Рахманинова. Популярный у зрителей Малинин начал с концерта Скрябина, после чего зал в очередной раз насладился 1-м концертом Чайковского.

Решение жюри: победитель – студент Ростовской консерватории Сергей Давыдченко. Вторую премию поделили сразу трое участников конкурса имени Чайковского – Малинин, американец Энджел Вонг и британец Джордж Харлионо.

«Питерец.ру» поздравляет Илью Папояна с завоеванием третьей премии на столь престижном конкурсе: ученик профессора СПбГК Сандлера разделил её с выпускником Гнесинки Станиславом Корчагиным. Четвёртую премию жюри присудило Ё Соа и китайской пианистке Мао Сюаньи.

Размер первой премии – 30 тысяч долларов США,

второй – 20 тысяч,

третьей – 10 тысяч.

А у скрипачей победительницей стала кореянка Ким Ке Хи, вторая премия – у россиянина Равиля Ислямова.