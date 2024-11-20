Спортсменкой года в России признана художественная гимнастка Лала Крамаренко – победительница Игр БРИКС в Казани

Сёстры Аверины вместе с Лалой Крамаренко стали в 2021 году чемпионками Европы в команде, после чего дочь бывшего вратаря сборной Азербайджана Дмитрия Крамаренко была в резерв перед Олимпиадой в Токио. На Играх БРИКС в Казани Крамаренко победила в индивидуальном многоборье и с лентой, но всем запомнились её слёзы после выполнения каждого упражнения – сказывалась недавняя травма 19-летней спортсменки.

И вот Крамаренко присуждена национальная спортивная премия в номинации «Гордость России». На звание спортсменки года претендовали также Мария Кочанова (прыжки в высоту) и Екатерина Алдошкина (шорт-трек), но победительницей стала чемпионка России по художественной гимнастике.

«Питерец.ру» цитирует слова Крамаренко на торжественной церемонии в Москве:

«Рада присутствовать здесь, для меня это – большая честь. Огромная благодарность Михаилу Дегтярёву, это победа всей моей большой команды, Ирины Александровны Винер, без которой ничего не было бы. Низкий вам поклон. Спасибо маме, папе, сестре».

Отец Лалы Крамаренко хорошо известен любителям футбола: Дмитрий Крамаренко защищал ворота «Нефтчи», московского «Динамо», «Алании», «Балтики» и других клубов.

Спортсменкой 2023 года стала пловчиха Евгения Чикунова.