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Питерец.ру » Спорт » Сборная Ленобласти выиграла Первенство СЗФО по спортивной гимнастике.

Сборная Ленобласти выиграла Первенство СЗФО по спортивной гимнастике.

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
Сборная команда Ленинградской области выиграла Первенство Северо-Западного федерального округа по спортивной гимнастике.

Сборная команда Ленинградской области выиграла Первенство Северо-Западного федерального округа по спортивной гимнастике.

В команду вошли 4 региональные спортсменки 13-14 лет из гатчинской детско-юношеской спортивной школы № 1. Среди них ─ член молодежной сборной России, серебряный призер Первенства России по спортивной гимнастике Злата Осокина, а также Станислава Лёвина, Анастасия Дмитриева и Виктория Акимочкина. Все спортсменки ─ кандидаты в мастера спорта России. 

Теперь гимнастки представят Ленинградскую область на Первенстве России по спортивной гимнастике, которое состоится в ноябре в Пензе.

Источник: Администрация Ленобласти
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