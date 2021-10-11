Сборная Ленобласти выиграла Первенство СЗФО по спортивной гимнастике.

Сборная команда Ленинградской области выиграла Первенство Северо-Западного федерального округа по спортивной гимнастике.

В команду вошли 4 региональные спортсменки 13-14 лет из гатчинской детско-юношеской спортивной школы № 1. Среди них ─ член молодежной сборной России, серебряный призер Первенства России по спортивной гимнастике Злата Осокина, а также Станислава Лёвина, Анастасия Дмитриева и Виктория Акимочкина. Все спортсменки ─ кандидаты в мастера спорта России.

Теперь гимнастки представят Ленинградскую область на Первенстве России по спортивной гимнастике, которое состоится в ноябре в Пензе.