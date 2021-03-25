Спортсменки из Петерюурга стали победительницами первенства России по флорболу

В подмосковном Фрязино в заключительном туре сезона 2020/2021 определялись призеры первенства России по флорболу среди юниорок.

Набрав равное количество очков, спортивная сборная команда Санкт-Петербурга по флорболу («СПб Юнайтед», тренерский штаб во главе с Александром Устиновым и Яной Галкиной) сумела опередить главных конкуренток – сборную Нижегородской области по результатам личных встреч (5:3 и 3:4) и впервые в истории завоевать золотые медали.

Капитан петербургской команды Мария Федотова была признана лучшим защитником первенства России, а Софья Румянцева-Мишина – лучшим нападающим.